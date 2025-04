jyti94

Je trouve cette démarche complètement idiote, elle doit être comparée aux caméras de surveillance. Ceux qui sont visés vont ailleurs et les masses sont sous la coupe des dirigeants.

Tant que ceux-ci ont une conscience démocratique ça pourrait aller (mais des exemples contredisant cela existent même en france) et le jour ou celui-ci populiste, s’est fait élire et casse tous les doux rêves, il ne restera que les yeux pour pleurer. Voir Orban, trump, putine, teboune…

Pour moi c’est non, et les malfrats quand les backdoor seront effectives, n’auront aucun mal à utiliser d’autres algos non industriels réécrits spécifiquement et donc indéchiffrables. Par appli sur dark-serveurs ou simplement pièces mail voire pigeons voyageurs.

Je n’ai rien à cacher mais rien à montrer non plus !