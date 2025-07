Reste que le retrait d’Aylo risque d'avoir des conséquences non négligeables sur le trafic du contenu pornographique. Déjà l'industrie se tourne vers des espaces bien plus difficilement contrôlables : réseaux sociaux "mainstream", messageries chiffrées et plateformes d’abonnement comme OnlyFans.

OnlyFans enregistrait 252,9 millions de visites mondiales en 2025 et affichait une hausse de 29,4 % du nombre de créateurs entre 2022 et 2023, pour atteindre 3,5 millions d’auteurs actifs. Sur la même période, le chiffre d’affaires de la plateforme est passé de 5,55 à 6,63 milliards de dollars de volume brut, pour un revenu net de 1,3 milliard de dollars en 2023 (hausse de 20 % sur un an).

Sur le réseau X (anciennement Twitter), Elon Musk a fait tomber toutes les barrières. Dès 2024, la part du contenu adulte sur le réseau avoisinait 13 % de l’ensemble des publications, selon les estimations internes de la plateforme. Sur TikTok, 14,7% des vidéos ont été supprimées en raison de nudité ou d’activités sexuelles,

Sur Telegram, Discord et Instagram, la diffusion de contenu érotique est difficilement quantifiable : elle passe par des mécanismes de contournement via des groupes privés, des stories éphémères, ou des hashtags détournés. En 2024, Meta (maison mère d’Instagram) a supprimé 2 millions de contenus liés à la nudité infantile et près d’un million concernant l’exploitation sexuelle des enfants.

Quoi qu'il en soit, si la France et Aylo ne s'accordent pas sur un mécanisme de vérification d'âge, le blocage persistera. Et plutôt que d'être confinés au sein de quelques sites identifiables, les contenus pornographiques, eux, seront plus largement déployés, et donc plus accessibles auprès des mineurs. Et une chose est sûre, ils ne manqueront pas de donner du fil à retordre aux modérateurs de ces réseaux sociaux.