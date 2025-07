Selon l'OWA, Apple n'autoriserait pas de migration souple. La firme californienne contraindrait les développeurs à créer des applications entièrement nouvelles pour utiliser leurs propres moteurs de rendu. De fait, plutôt que de déployer une simple mise à jour, ils devraient abandonner leur base d'utilisateurs européens existante. Cela se traduit donc par des coûts pour les éditeurs.

Le framework BrowserEngineKit est l'élément-clé introduit avec iOS 17.4 et iPadOS 18. Cependant, son architecture impose une structure spécifique avec quatre types de processus distincts : le processus principal, un processus réseau, un processus de rendu et plusieurs processus de contenu web. Or ce schéma diffère de l'architecture des moteurs comme Gecko ou Blink et oblige les développeurs à implémenter des couches d'abstraction complexes pour adapter leurs travaux historiques.

En parallèle, les développeurs se heurtent à la communication inter-processus (IPC). Sur iOS, Apple utilise XPC (eXtended Platform Communication). Là encore, Google et Mozilla sont contraints d'adapter leurs systèmes de messagerie existants vers cette interface XPC. Cela se traduirait par une réécriture des couches de communication affectant directement sur les performances et la stabilité du navigateur.

Comme si ce n'était pas assez, Apple interdit aussi l'accès aux APIs de filtrage de contenu système pour les navigateurs tiers. Concrètement, Chrome et Mozilla ne pourrait pas intégrer les contrôles parentaux configurés par les utilisateurs, et bien sûr, les filtres personnalisés masquant les publicités. Autant dire que cela crée d'emblée des inégalités.