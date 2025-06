Introduite avec macOS Sequoia, la fonctionnalité « iPhone Mirroring » permet aux utilisateurs de projeter et de contrôler leur iPhone directement depuis leur Mac, offrant une intégration transparente entre les deux appareils. Grâce à cette innovation, il est possible d'accéder aux applications de l'iPhone, de consulter les notifications et d'interagir avec le smartphone via la souris et le clavier du Mac, le tout sans fil. Cette capacité promet une productivité accrue et une expérience utilisateur unifiée.

Pourtant, malgré son déploiement dans la plupart des marchés mondiaux, « iPhone Mirroring » demeure inaccessible au sein de l'Union européenne. Même la mise à jour iOS 18.4, qui a apporté certaines évolutions comme l'accès à Apple Intelligence dans la région, n'a pas inclus cette fonctionnalité tant attendue. Cette situation alimente les discussions et la frustration des utilisateurs européens qui voient d'autres régions bénéficier pleinement des avancées du système écosystème Apple.