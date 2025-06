Longtemps incontournable, l'outil de recherche Spotlight faisait face à une concurrence de plus en plus vive. Des utilitaires comme Alfred et Raycast, réputés pour leur rapidité et leurs nombreuses extensions, avaient peu à peu conquis les utilisateurs avancés. Plus récemment, l'émergence d'outils de recherche conversationnelle comme Perplexity et l'annonce de Sky ont encore accentué la pression sur la solution native d'Apple.