Pour Apple, cette interopérabilité pourrait être compromise par les entreprises dont le modèle économique consiste à emmagasiner un maximum de données personnelles. Et c'est bien entendu le cas de Meta pour ses réseaux sociaux Facebook, Instagram et Threads ainsi que pour sa messagerie WhatsApp. D'ailleurs, toujours selon Apple, Meta serait la société qui a demandé le plus d'interopérabilité avec l'OS d'Apple. Meta entend donc se positionner très largement en faveur de la Commission européenne. Et l'on se souvient que la société n'avait pas particulièrement apprécié la mise en place de l'App Tracking Transparency et publiquement décrié Apple lorsque les partenaires publicitaires commençaient à observer une chute de leurs revenus.

Apple explique : "Dans de nombreux cas, Meta cherche à modifier les fonctionnalités de manière inquiétante concernant la confidentialité et la sécurité des utilisateurs, et qui semble en outre être totalement sans rapport avec l'utilisation réelle des appareils externes de Meta, tels que les lunettes intelligentes Meta et les Meta Quests."

Apple a donc rejeté plusieurs demandes d'accès émanant de Meta. La firme de Mark Zuckerberg avait souhaité avoir l'autorisation de lire l'intégralité des messages (SMS et iMessage) et des emails, de voir tous les appels entrants et sortants ou encore de pister chacune des applications installées sur l'iPhone. Meta a par ailleurs soumis une demande d'accès à AirPlay pour pouvoir accéder à la télévision et aux enceintes connectées des utilisateurs ainsi qu'aux App Intents et à CarPlay pour analyser les interactions de l'utilisateur et, le cas échéant, mettre en avant ses propres applications.

S'il est évident que les demandes de Meta sont outrancières, Apple détourne le véritable problème qu'est l'interopérabilité en prenant un cas extrême pour en faire une généralité. Reste à savoir si la société saura répondre aux demandes de l'Union européenne en prévenant les dérives de ce genre.