Le bug bounty du Play Store s'étend à toutes les apps à 100+ millions de téléchargements

Un plus grand terrain de chasse

Traquer également les abus relatifs aux données personnelles

n'est plus vraiment novice en matière de, ces programmes permettant de rémunérer des spécialistes en cybersécurité, en échange de la découverte de vulnérabilités. Ainsi, cet été, l'entreprise aaccordées à ceux ayant relevé des failles dans Chrome . Elle compte reproduire le procédé à grande échelle sur sa boutique d'applications.En effet,a annoncé que son programme deserait désormais applicable à. Jusqu'à présent, seuls les développeurs possédant leur propre système de récompenses pouvaient rétribuer les «» (hackers éthiques).À présent, les chasseurs de bugs peuvent directement signaler un problèmela plateforme de Google, qui se charge ensuite de prévenir les équipes de l'application pour résoudre l'incident. Et si le développeur possède lui-même un programme delapour l'expert en sécurité informatique faisant remonter la faille sur les deux plateformes.Par ailleurs,a ajouté un nouveau volet à la quête rémunérée d'anomalies. En collaboration avec la plateforme de bug bounty, le géant américain a en effet créé un nouveau programme relatif à la. Ainsi, les chasseurs de primes sont encouragés à faire remonter «», notamment «».De plus, ce programme, qui couvre aussi bien les applications Android que les extensions Chrome, peut donner lieu à des rétributions motivantes. Dans son communiqué, Google affirme «» (environ 45 600 euros).