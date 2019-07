Google augmente les récompenses de ses bug bounty concernant la sécurité de Chrome

5 millions de dollars ont été déboursés par Google

Source : Android Police

Le système de récompense deexiste depuis 2010 et a déjà recueilli plus de 8 500 rapports.Depuis que le système est à la disposition des chercheurs, plus de 8 500 rapports ont vu le jour et le géant américain a déjà déboursépour son programme de bug bounty.Google a revu les récompenses à la hausse : le montant maximum suite à un rapport passe ainsi de 15 000 à 30 000 $, tandis que la récompense moyenne passe de 5 000 à 15 000 $.À noter également qu'en cas de problème découvert sur Chrome Fuzzer, vous obtiendrez non plus 500 $, mais 1 000 $, et que la meilleure récompense sera attribuée à ceux qui trouveront. Cela pourra rapporter jusqu'à 150 000 $.