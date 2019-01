Ouverture prochaine d'un programme de bug bounty par l'Armée française

Le ministère de la Défense déclare la guerre aux bugs

Des hackers rigoureusement sélectionnés

Source : Siècle Digital

L'administration se tourne de plus en plus vers le. En effet, après la vaste campagne lancée par l'Union européenne , c'est au tour du gouvernement français de mettre en œuvre un programme ayant pour but de repérer ses vulnérabilités informatiques.En l'occurrence, c'est l'Armée française, par la voix de la, qui a annoncé l'ouverture de son programme de bug bounty. Celui-ci se tiendra à partir de fin février et aura pour objectif deemployés par l'administration militaire du pays.Son principe sera le même que celui des autres programmes de ce type, c'est-à-dire faire appel à des « hackers éthiques » pour, qui les rendraient vulnérables à des attaques. Ces traqueurs de bugs devront renseigner précisément leurs découvertes et seront ensuite rémunérés en fonction de la sévérité de la brèche dévoilée.Mais, le programme de bug bounty ne sera pas ouvert à tout le monde. Les hackers devront en effet faire partie de la, une structure composée de 400 membres opérationnels et de 4 000 réservistes citoyens.Enfin, la plateforme utilisée pour remonter les failles découvertes sera, principal acteur du secteur en France, avec la startup Yogosha. La société a conclu un partenariat avec le Commandement de cyberdéfense en ce sens et l'accompagnera tout au long de la campagne de chasse aux bugs.