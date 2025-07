Daniil Kasatkin, joueur du club MBA Moscou et ancien étudiant de l'université Penn State, a été interpellé à l’aéroport Charles de Gaulle le 21 juin. Les États-Unis l’accusent d’avoir joué un rôle dans une série d’attaques par ransomware ayant visé près de 900 entreprises et deux agences fédérales entre 2020 et 2022.