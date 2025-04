L'étendue des cibles françaises illustre l'appétit vorace de ces espions numériques. Ils s'intéressent et s'attaquent aux ministères, aux entreprises de défense, au secteur aérospatial, aux collectivités territoriales, aux instituts de recherche, aux think-tanks, et même aux acteurs économiques et financiers. En 2024, ce sont d'ailleurs les entités gouvernementales, diplomatiques et de recherche qui ont été principalement visées.