Dans un contexte où les menaces sont de plus en plus nombreuses et les risques cyber de plus en plus grands, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) a intensifié son action. Elle a lancé, le 2 avril 2025, le site MesServicesCyber. Ce dernier prendre la forme d'une plateforme d'offre de services. Il montre bien la volonté des autorités cyber françaises de rendre plus accessibles ses ressources de cybersécurité. Mais que propose concrètement ce nouvel outil, et à qui s'adresse-t-il ?