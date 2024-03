"SensCyber", ce dispositif de prévention des risques numériques dédié aux entreprises, est étendu aux particuliers

Laurent Verdier, directeur du pôle Sensibilisation de Cybermalveillance.gouv.fr, souligne l'importance de cette initiative dans un contexte où 9 Français sur 10 ont déjà été confrontés à une menace cyber, d'après l'étude OpinionWay 2023 pour Cybermalveillance.gouv.fr. Dans un contexte où les menaces cyber se multiplient et se complexifient, et où la vie quotidienne tend de plus en plus vers le tout numérique, les Français sont de plus en plus exposés. Cette réalité est d'autant plus préoccupante pour les administrations françaises, qui comptent environ 5 millions d'agents et représentent ainsi une part importante de la population active, mais qui demeurent une cible particulièrement vulnérable, comme en témoigne l'attaque de la CAF en février 2024, qui a exposé les données personnelles de 600 000 comptes d'usagers.



Pour mieux protéger ces agents et leur inculquer les bonnes pratiques à adopter, Cybermalveillance.gouv.fr a lancé en juin 2023 SensCyber, une plateforme d'e-sensibilisation spécifiquement dédiée aux fonctionnaires, en collaboration avec le ministère de la Transformation et de la Fonction publique, la Direction générale de l'Administration et de la Fonction publique (DGAFP), le Centre National de la Fonction publique territoriale (CNFPT) et l'Association Nationale pour la Formation Permanente du Personnel Hospitalier (ANFH). En complément des plateformes d'e-formation déjà existantes de ces organismes administratifs, « SensCyber » a été intégré aux intranets de plus de 30 organisations du secteur public afin de rendre ces ressources accessibles à un plus large public d'agents, dans un format interactif.



Fort des retours positifs des premiers utilisateurs et dans le cadre de sa mission d'intérêt général visant à assister, sensibiliser, protéger et observer, Cybermalveillance.gouv.fr a décidé d'élargir l'accès à son programme d'e-sensibilisation. Ce dernier est désormais ouvert au grand public ainsi qu'aux collaborateurs des TPE-PME, souvent confrontés à des défis humains et techniques en matière de cybersécurité. « SensCyber », entièrement gratuit, s'inscrit dans une démarche de responsabilité cybernétique et vise à fournir des outils simples pour adopter les bonnes pratiques face aux attaques, en accord avec la mission de service public de l'organisation.