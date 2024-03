L'ANSSI s'inquiète toujours plus de la pénurie de talents dans la cybersécurité, mais elle propose aussi ses solutions

Un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, et une reconnaissance sociale accrue des métiers de la cybersécurité, apparaissent nécessaires pour fidéliser les professionnels du secteur. Des efforts doivent aussi être déployés pour harmoniser les rémunérations et les avantages entre le secteur public et privé. Il ne faut pas négliger le levier de la rémunération, surtout dans le secteur public.