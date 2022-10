Cybersécurité : ces projets que la France va soutenir pour devenir un champion mondial

Deux projets destinés à la mutualisation et à la valorisation des données d'intérêt cyber ont aussi été retenus, comme l'initiative SMART-CTI menée par Chapvision, Beware Cyberlabs, Olfeo, Exatrack et Quarkslab, qui consiste en un système d'alerte et d'anticipation cyber. Couplé à des outils de renseignement avancés, il permettra de qualifier et de contextualiser une menace avec précision et réactivité. Les données collectées seront issues de capteurs multiples, que le système devra formater pour les agréger sur une plateforme de données de grande capacité. Elles seront alors corrélées, analysées et présentées de façon à fournir un renseignement pratique aux responsables de la sécurité informatique dans les centres de réponse aux incidents.