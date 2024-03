Cyberattaque de France Travail : trois vingtenaires interpellés et placés en détention provisoire

Saisie le 12 mars de cette affaire, la brigade de lutte contre la cybercriminalité aura mené une enquête express et identifié les trois suspects en moins d’une semaine. La police judiciaire a confirmé que les données personnelles visées contenaient le nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse physique, adresse mail, numéro de téléphone, de sécurité sociale et identifiants France Travail. Les mots de passe et données bancaires ne sont à priori pas concernés et le chiffre de 43 millions d’allocataires a été confirmé par le parquet.