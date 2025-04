Il faut aussi avoir conscience que la menace s'étend bien au-delà des particuliers et des entreprises. « 24% des atteintes à l'intégrité des élus se passent aujourd'hui par Internet », nous révèle Jérôme Notin en citant le CALAE, le Centre d'analyse et de lutte contre les atteintes aux élus. Un chiffre « absolument énorme » qui témoigne de l'ampleur du phénomène et de la nécessité d'y répondre efficacement.