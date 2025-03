Cette année, Clubic est l'un des partenaires médias du Forum InCyber. Votre serviteur Alexandre Boero, journaliste et responsable des actualités, sera accompagné sur place par Chloé Claessens, notre journaliste spécialiste cyber et VPN que vous commencez à bien connaître, et Annabelle Fazio, notre responsable des partenariats. On vous retrouve avec plaisir, sur le site et sur nos réseaux sociaux !