L'adolescent de 17 ans n'a pas fini de voir son nom circler dans les tribunaux, puisqu'en décembre, il avait été mis en cause dans le piratage des comptes Twitter de RMC et BFMTV, où des messages anti-russes avaient été publiés peu après l'attentat de Moscou. Une attaque également revendiquée par le groupe Epsilon, dont les membres affirment agir « pour la notoriété », plus que pour l'argent.