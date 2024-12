Difficile de faire plus retentissant dernièrement en France dans le domaine des cyberattaques que celle qu'avait subi Free. Il faut dire qu'à cause de cette attaque, les données de plus de 19 millions de comptes avaient été compromises, sans parler de la mise dans la nature de quelque 5 millions de numéros IBAN. S'en sont ensuivi un certain nombre de rebondissements rocambolesques, allant du chantage effectué directement contre Xavier Niel jusqu'à l'annonce surprise du pirate expliquant que les données n'avaient pas été vendues. Et maintenant, le point final de cette attaque semble être arrivé.