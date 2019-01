Avec l'élection présidentielle du mois de mars, les cyberattaques se multiplient en Ukraine

Pixabay

Le dark web, terrain de chasse privilégié

Kiev accuse Moscou, qui nie en bloc

De nombreux hackers redoubleraient d'efforts pour empêcher la bonne tenue de la prochaineen se livrant à de multiplessur les serveurs électoraux et les appareils du personnel en charge du processus électoral, a indiqué vendredi, le patron de la cyberpolice locale.Demedyuk a indiqué à Reuters que les pirates opèrent de différentes manières pour. Des invitations à des achats, des cartes de vœux infectées par un virus, des offres de mises à jour de logiciels sont quelques-unes des manières dont les assaillants peuvent agir pour perturber le prochain scrutin.Les pirates auraient aussi procédé à l'achat de données personnelles des responsables des élections,. «», déclare Demedyuk. «».Depuis 2014,d'envergure dans des secteurs souvent stratégiques comme l'énergie, les transports et le système bancaire. Kiev accuse la Russie d'avoir organisé ces différentes cyberattaques, ce que Moscou nie fermement. L'unes des attaques majeures, « NotPetya », avait touché des milliers d'ordinateurs en Ukraine mais aussi dans le reste du monde.En novembre 2018, le président ukrainien, Petro Porochenko, avait placé le pays sous le régime de la loi martiale après la capture de plusieurs de ses navires par la Russie, dans le détroit de Kertch. Porochenko aurait indiqué que l'ingérence russe dans le processus électoral ukrainien serait «». À deux mois d'une élection capitale, l'Ukraine est plus que jamais sur ses gardes.