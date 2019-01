Dailymotion victime d'une attaque par force brute, des comptes compromis

Attaque par « credential stuffing »

Dailymotion, bis repetita

Alors que les cyberattaques sont perçues comme le 5e plus gros risque mondial, selon un sondage publié dans le cadre du World Economic Forum , il y a une semaine, le service d'hébergement françaisa été frappé de plein fouet par une intrusion informatique datée du 19 janvier 2019. Certains utilisateurs ont en effet reçu un mail préventif leur conseillant de réinitialiser leur mot de passe, comme nous l'apprend Zdnet Qualifié de, le procédé en question consiste à obtenir un mot de passe par tests successifs en combinant nom d'utilisateur et codes divulgués sur d'autres sites internet. D'où les conseils de l'entreprise française, invitant les potentielles victimes à modifier leur mot de passe personnel, bien que le nombre de comptes touchés soit limité, selon les dirigeants de la société.À l'heure actuelle, l'ampleur de la brèche reste inconnue. Dailymotion aurait cependant pris, tout en la signalant à la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés de France. En fonction de la gravité de l'attaque, l'autorité administrative indépendante pourrait prendre les mesures nécessaires face à cette nouvelle intrusion.Car Dailymotion avait été victime d'une attaque massive en décembre 2016 , laquelle a piraté pas moins de 87 millions de comptes de la plateforme. L'enquête de la CNIL avait alors soulevé plusieurs erreurs du groupe, l'obligeant à payer une amende de 50 000 euros deux ans plus tard. L'histoire va-t-elle se répéter ?