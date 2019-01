Les cyberattaques classées 5e plus gros risque mondial au World Economic Forum

L'environnement au cœur de nos préoccupations

Le nombre de cyberattaques attendu à la hausse

A l'aube de l'ouverture du World Economic Forum 2019 , organisé du 22 au 25 janvier à Davos, en Suisse, un rapport basé sur le sondage « Global Risks Perception Survey » dresse la liste des principaux risques mondiaux et de leur impact respectif sur l'humanité.Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'écologie et l'environnement occupent une place centrale des résultats observés.Les événements climatiques extrêmes (inondations, orages) se classent en première position, suivis de l'échec du changement climatique, des catastrophes climatiques (tsunami, éruption volcanique, tremblement de terre) ou encore des accidents massifs liés aux données (vol et ou fraude).Alors que lesà grande échelle tendent à se multiplier depuis plusieurs années, cette catégorie se classe à la cinquième place de ce sondage. D'ailleurs, 82 % des sondés estiment que le risque de cyberattaques entraînant des vols d'argent ou de données augmenteront en 2019.Une tendance qui devrait donc se confirmer, alors qu'un rapport mondial publié en début d'année faisait état d'un nombre croissant d'attaques à l'encontre des grandes entreprises, lesquelles doivent généralement déployer des moyens très coûteux pour se défendre.