Les cyberattaques coûtent en moyenne 52% de plus aux entreprises par rapport à 2017

Des cyberattaques qui nuisent tant aux finances qu'à l'image des entreprises

A lire aussi :

quel est le meilleur Antivirus ?



Des attaques de plus en plus efficaces

L'agence Radware, spécialisée dans les questions de cybersécurité, vient de publier son rapport mondial sur la sécurité des réseaux et des applications pour l'année 2018/2019. Le document , relayé par le site, fait état d'un nombre croissant d'attaques et d'un coût toujours plus élevé. Les attaques motivées par le gain financier demeurent majoritaires.Entre 2017 et 2018,. Parmi les entreprises touchées, 54% indiquent que le principal impact d'une cyberattaque résulte en une. L'image d'une firme touchée est, elle, sérieusement écornée pour 43% des sociétés. 45% des entreprises reconnaissent aussi que les attaques sont menées pour perturber leurs services. Enfin, plus étonnant, « seules » 35 % des entreprises sont ciblées avec comme objectif le vol de données.Signe alarmant, 93% des entreprises ou organisations ont déclaré à Radware avoir subi une attaque en 2018, ce qui signifie qu'une minorité parvient encore à échapper aux cyberattaques. 21%, enfin,, alors qu'elles n'étaient que 13% en 2017.Il y a donc de plus en plus d'attaques, qui touchent de plus en plus d'entreprises. Ces attaques sont par ailleurs de plus en plus efficaces :, contre 68% l'an dernier.Pourtant, la protection contre les cybermenaces ne semble pas être une priorité absolue pour beaucoup de sociétés, si l'on en croit le rapport. 34% des sondés n'auraient encore pas mis en place de plan d'intervention d'urgence en la matière. Il serait temps de s'y mettre.