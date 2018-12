Des milliers de correspondances échangées entre diplomates de l'UE piratées par la Chine

Des pirates en action pendant au moins trois années entières

Laespionnerait-elle des conversations de diplomates de l'Union européenne depuis plusieurs années ? C'est en tout cas ce qu'indique le rapport d'une société spécialiste de la cybersécurité, Area 1 Security, relayé par le, le 18 décembre 2018. Le texte fait état d'sur une «» qui concerne plusieurs milliers d'échanges.Des pirates informatiques ont été en mesure d'infiltrer le réseau de communication diplomatique de l'Union européenne. Pendant au moins trois ans, ils ont pu, qui sont des correspondances échangées entre diplomates de la zone.Pour capter ces informations hautement confidentielles, les hackers ont utilisé. Les correspondances ont été copiées depuis un réseau sécurisé, puis postées sur un site Internet ouvert, mis en place par les pirates au cours de leur attaque, comme le révèle Area 1 Security.Parmi les informations qui ont été interceptées, on retrouvede l'UE envers la politique menée par l'administration Trump, les difficultés avec la Russie et la Chine, ainsi que les risques de voir l'Iran relancer son programme nucléaire.L'une des conversations a notamment révélé que le président chinois, Xi Jinping, aurait comparé l'intimidation dont serait victime son pays du fait de Donald Trump à un match de boxe «», où tous les coups sont permis. Pour le moment, la Maison-Blanche et le Conseil européen ne se livrent à aucun commentaire. Un porte-parole du secrétariat de l'UE a en revanche indiqué que celle-ci menait «».Area 1 indique que des pirates ont égalementet de divers ministères des affaires étrangères et des finances à travers le monde. L'ONU ne dispose, pour le moment, «» sur une éventuelle cyber-violation de ses systèmes par des pirates chinois.Les experts d'Area 1 sont convaincus que les pirates ont reçu. Pékin n'a en tout cas pas réagi au moment où nous écrivons.Ces révélations ne vont sans doute pas éclaircir les relations entre les trois grandes parties que sont l'Europe, la Chine et les États-Unis. Pire, elles pourraient renforcer la thèse selon laquelle le gouvernement chinois se livrerait à un véritable, peut-être en passant par des équipementiers de télécommunications comme Huawei, déjà soupçonné.