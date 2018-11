La Chine accusée par l'Australie de vols répétés de propriété intellectuelle

Une vague de cyberattaques

La Chine réfute les accusations

Source : CNBC

Laest régulièrement sous le feu des critiques concernant des attaques informatiques dont elle serait la source. Dernièrement, Mike Pence, vice-président américain, a accusé Pékin d'avoir recours massivement à des vols de propriété intellectuelle. Mardi, c'est l'qui a attaqué la Chine sur ce terrain.Fairfax Media et Nine News, deux médias australiens, ont en effet révélé que le ministère de la sécurité de l'État chinois serait à l'origine de l'« opération Cloud Hopper ». Celle-ci regrouperait une succession d'attaques en vue de dérober la propriété intellectuelle de plusieurs entreprises australiennes. Elle a été détectée cette année par l'alliance « Five Eyes », qui regroupe les services de renseignement américain, canadien, britannique, néo-zélandais et australien.Cesse seraient de surcroît amplifiées durant le premier semestre 2018, venant principalement de Chine. Selon une source au gouvernement australien, cela témoignerait d'«» de la part de l'Etat asiatique, pour s'accaparer la propriété intellectuelle australienne. Ce qui constituerait une violation indéniable de l'accord bilatéral signé entre Pékin et Canberra à ce sujet.Du côté du gouvernement chinois, on s'inscrit en faux contre ses accusations. Un porte-parole du ministère des Affaires étrangères a ainsi déclaré que cette enquête n'était «» et qu'elle ne «».Soupçonnant des «» et reprochant à ses auteurs de vouloir «», il a rappelé que les cyberattaques étaient une problématique partagée par tous les pays. Qui ne semblent donc pas près de trouver un terrain d'entente.