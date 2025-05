Les tensions entre Apple et Optis remontent à 2017, lorsque les deux entreprises entament des négociations autour de l’utilisation de brevets relatifs à la norme 4G, sans parvenir à un accord. En février 2019, Optis, société texane spécialisée dans la détention de technologies déposées, décide alors de poursuivre Apple devant la justice britannique, l’accusant d’exploiter ses propriétés intellectuelles sans licence adéquate. Cette plainte donne lieu à une série de procès techniques entre 2020 et 2022, au cours desquels certaines technologies détenues par le plaignant sont reconnues comme valides et essentielles.

En 2022, la justice britannique impose à Apple l’obligation d’accepter une licence FRAND (équitable, raisonnable et non discriminatoire) pour continuer à commercialiser ses produits utilisant les technologies concernées. En mai 2023, la Haute Cour de Londres fixe le montant de la licence à 56,43 millions de dollars, couvrant les ventes passées et futures sur la période 2013-2027. Mais pour Opti, ce montant est jugé largement insuffisant. Le plaignant estime que la valeur de ses brevets n’est pas reconnue à sa juste mesure et décide de faire appel de cette décision.

L’affaire prend de l'ampleur en début d'année, avec une audience d’appel organisée entre février et mars. Les débats cette fois portent sur la méthode de calcul de la redevance FRAND. Opti obtient gain de cause. Finalement, la somme initiale a été largement revue à la hausse et la Cour d'appel a fixé la redevance à 502 millions de dollars hors intérêts pour cette période de 14 ans débutant en 2013.