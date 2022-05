Apple condamnée à payer 300 millions de dollars à PanOptis pour violation de brevets

En août 2020, Apple perdait un premier procès face à une société nommée PanOptis. Celle-ci accusait le géant américain d'avoir enfreint plusieurs brevets concernant la norme internationale 4G LTE utilisée sur des appareils tels que les iPhone, iPad et autres montres connectées. Ainsi, la multinationale était censée payer la somme astronomique de 506 millions de dollars à son « adversaire ». Mais environ un an plus tard, un juge fédéral acceptait la tenue d'un second procès afin de revoir le jugement à cause de « doutes sérieux » concernant le verdict.