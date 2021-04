Apple : 3,4 millions de dollars pour les utilisateurs chiliens dénonçant l'obsolescence programmée de leur iPhone

Au Chili, un recours collectif rassemblant plus de 150 000 Chiliens a donc abouti à une amende de 3,4 millions de dollars. Cette somme sera partagée entre les plaignants enregistrés qui possèdent un iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus ou iPhone SE. Pour chaque appareil, le dédommagement maximal sera de 50 dollars.