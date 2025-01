Partagée sur les réseaux sociaux, la bande-annonce française du métrage a suscité de vives réactions de la part des internautes, beaucoup jugeant le résultat décevant et peu convaincant. Pire encore, Aurore Bergé, fille d’Alain Dorval et actuelle ministre déléguée chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, assure que son accord initial a été bafoué, et qu'elle n'a pas accepté que la voix de son père soit générée par IA et incorporée dans le produit fini.