Ce dernier a notamment estimé que « la plainte des auteurs n’est pas différente de celle qu’ils auraient s’ils se plaignaient que former les écoliers à bien écrire entraînerait une explosion d’œuvres concurrentes ». Qualifiant l'IA de technologie « révolutionnaire », il a jugé que les créations produites étaient suffisamment transformatrices et rappelé que l'objectif de la législation sur la propriété intellectuelle était de « promouvoir les œuvres originales d’auteur, et non (de) protéger les auteurs contre la concurrence. »