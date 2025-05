Ce n'est pas la première fois que des hallucinations d'IA sèment le trouble dans les prétoires. Ces erreurs, où l'IA génère des informations fausses mais plausibles, sont une préoccupation croissante. Des avocats ont déjà été sanctionnés pour avoir cité des affaires inexistantes, inventées par des chatbots. Par exemple, un juge fédéral a récemment recommandé une sanction de 15 000 dollars à l'encontre d'un avocat ayant utilisé des jurisprudences fictives produites par une IA. Un autre cas a vu un juge fédéral écarter le témoignage d'un expert en désinformation qui avait lui-même utilisé GPT-4o pour rédiger sa déclaration, y incluant des références à des articles académiques inexistants.

Les grands modèles de langage (LLM) sur lesquels reposent ces IA sont conçus pour prédire des séquences de texte en se basant sur les données d'entraînement, et non pour vérifier la véracité des informations ou des sources juridiques. Ils peuvent ainsi fabriquer des noms d'affaires, des citations ou des arguments juridiques qui paraissent authentiques mais sont dépourvus de fondement factuel. Une étude récente a révélé que les modèles d'IA juridiques peuvent produire des hallucinations dans au moins une requête sur six. Même les systèmes utilisant le retrieval-augmented generation (RAG), censés ancrer les réponses de l'IA dans des bases de données spécifiques pour améliorer la fiabilité, ne sont pas infaillibles. La profession juridique est donc confrontée à un défi majeur : comment intégrer ces outils puissants tout en maintenant l'intégrité et la rigueur exigées par la justice ? Des cabinets d'avocats, comme Morgan & Morgan aux États-Unis, ont dû avertir leurs employés des risques de licenciement en cas d'utilisation non vérifiée d'IA générant de fausses jurisprudences.