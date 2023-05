Trop gourmand de ChatGPT, pourquoi cet avocat risque-t-il d'être sanctionné ?

Il y a quelque temps, Roberto Mata, qui assure avoir été blessé lors d'un vol de la Colombia Airlines, prend contact avec Levidow, Levidow, et Oberman, la firme juridique qui emploie Schwartz. Devant les efforts de la compagnie aérienne pour demander au juge saisi de refuser l'affaire, Schwartz est chargé de rédiger un brief à destination du juge, afin d'exposer les arguments en faveur de la poursuite du procès. Le document, très exhaustif, fait plus de 10 pages, et référence de nombreux cas d'affaires similaires ayant donné lieu à des procès. C'est ici que notre histoire commence.