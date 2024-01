Une application capable de jouer aux avocats grâce à l'intelligence artificielle s'attire les foudres des professionnels du droit

Foudeil Benazout a, lui, participé à l'évaluation d'iAvocat avant son lancement. Cet autre avocat lyonnais souligne l'importance de mettre l'IA en conformité avec la loi et la déontologie. Ce qui nous amène au principe de la confidentialité, un concept encore un peu étranger pour les intelligences artificielles, qui empilent les données et les informations. « Mais il est pertinent de prendre le taureau par les cornes, travailler avec la machine et pas contre », ajoute le juriste. La coexistence harmonieuse entre les compétences humaines et l'intelligence artificielle semble aujourd'hui être la clé pour tirer pleinement parti des avantages de la technologie tout en respectant les valeurs fondamentales du droit, et en laissant le progrès faire son oeuvre.