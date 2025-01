En attendant que l'outil pointe le bout de son nez, OpenAI invoque encore et toujours l'utilisation équitable devant les juges. Si elle réussissait à prouver que ses modèles créent des œuvres transformatrices, et qu'il ne s'agit pas de plagiat, Media Manager n'aurait plus vraiment lieu d'être. On dirait bien qu'OpenAI a décidé de jouer la montre, au grand dam des artistes.