Franck, responsable juridique et client depuis quarante ans du LCL, vit cette situation inédite. Comme il l'explique auprès de nos confrères du Parisien, son entreprise a débité les salaires le 27 juin, mais rien n'arrive sur son compte. Pire : ni son agence ni le service client ne communiquent, ce qui de fait alimente sa colère et celle des autres « victimes » sur les réseaux sociaux. On a par exemple lu de multiples messages de clients en colère sur la plateforme X.