Totalement d’accord ; l’obligation d’utiliser Banxo est énervante on va dire

Tout comme pour leurs carte bleu éphémères, avant il y avait un site web dédié où on s’identifiait, on rentrait login / mdp (avec double authentification via Banxo), on saisissait le montant à payer, la devise dans laquelle on allait payer (en $US par exemple), une période d’expiration mois / année et hop, plus qu’à générer la carte et copier/coller les numéros dans les champs du site de paiement.

Aujourd’hui c’est uniquement via l’application Banxo, plus possible de choisir la devise à utiliser pour le paiement, le montant à entrer doit être arrondi à l’euro supérieur, on indique une période d’expiration, ça génère une carte mais il faut que tu tapes les chiffres sur ton ordi, plus possible donc de copier/coller les numéros, ce qui peut générer des fautes de frappes

Bref, Banxo c’est pratique pour consulter ses comptes ou faire des virements mais ils doivent arrêter de tout centraliser dans cette application.