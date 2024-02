Caisse d'Épargne et Banque Populaire : les clients n'arrivent plus à accéder à leur compte, est-ce une cyberattaque ? "Non", répond la banque

Quelques jours seulement après la cyberattaque subie par le Crédit Agricole, deux autres établissements bancaires, Caisse d'Épargne et Banque Populaire, du groupe BPCE, ont vu leurs sites et applications tomber en panne ce jeudi matin. L'entreprise a évoqué « une erreur technique » ou « un problème général ». Les clients, eux, n'arrivaient tout simplement plus à accéder à leurs compte et espace personnel, que ce soit depuis l'application ou le site internet. Mais que s'est-il passé réellement ?