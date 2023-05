Vous n'arriviez plus à accéder au site web de La Poste ? Ce serait peut-être une cyberattaque, et elle viendrait de loin

Cette attaque a été sans grandes conséquences et était assez classique, puisqu'il s'agissait (une nouvelle fois) d'une attaque par déni de service. Pour rappel, l'attaque dite DDoS (Distributed Denial of Service) a pour objectif, en multipliant les connexions à un site, et donc en mobilisant un trafic important, d'inonder le site ou service attaqué pour le rendre indisponible. Ce genre d'attaque est de plus en plus fréquent sur la Toile.

Pour ce qui est du cas de La Poste, comme observé par nos confrères de BFMTV et du Parisien, la panne, située aux alentours de 11 h 30 par DownDetector, était réparée dès les 13 h 30. Pour le moment, aucune information n'a été donnée sur les potentielles raisons d'une telle attaque, venue d'un pays situé à près de 10 000 kilomètres de l'Hexagone.