Le site de l'Assemblée nationale cassé par des pirates russes ! Comment et pourquoi ?

L'attaque DDoS subie par le site de l'Assemblée nationale semble être relativement importante, puisque ce dernier cumule désormais plusieurs heures d'inaccessibilité consécutives. Les attaques DDoS consistent à inonder un site avec le plus grand nombre de requêtes possible, grâce à un réseau de bots. Le but ? Ralentir le site, et le faire tomber si possible. Visiblement, les pirates disposaient de certaines ressources, au vu de la durée des perturbations.