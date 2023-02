La plus grosse attaque par déni de service de l'Histoire a été bloquée, avec des chiffres qui vous feront bondir

Les attaques bloquées par Cloudflare interviennent dans un contexte où les attaques DDoS ont encore récemment augmenté. Au dernier trimestre 2022, leur croissance fut mesurée à 14 % par rapport au troisième trimestre. Et ces attaques sont plus longues et plus fortes que par le passé. Celles durant plus de 3 heures ont ainsi augmenté de 87 % par rapport au troisième trimestre. Le tourisme (les sites d'aviation et aérospatial pèsent pour 35 % des attaques DDoS HTTP), l'événementiel, le gaming et le secteur de l'éducation concentrent la majorité des attaques.