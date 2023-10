Paiement par carte bancaire : voici pourquoi les TPE de certaines grandes enseignes ne fonctionnaient plus hier

Le premier jour des vacances de la Toussaint aura été un sacré bazar dans certaines boutiques et chaînes de restaurants. En effet, hier, en début d’après-midi, une panne inattendue a touché les terminaux de paiement électronique (TPE) de plusieurs grandes enseignes comme Auchan, Carrefour, Ikea, Lidl, McDonald's et Monoprix. Non seulement cette défaillance a empêché les paiements par carte bancaire, mais elle a aussi causé un étirement des files d'attente ainsi que le mécontentement d’une clientèle n’ayant pas d’autres moyens pour régler ses achats et repas.