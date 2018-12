Cybersécurité : le top 10 des malwares les plus actifs en France

Shutterstock.com

Les malwares s'invitent dans la cryptomonnaie



La carte de Check Point fait état du risque à l'échelle mondiale. En vert : le risque est faible. En rouge : le risque est élevé. En gris : les données sont insuffisantes

Emotet, nouvelle terreur des virus



Shutterstock

Chaque mois, pour mieux éclairer le public sur lesen activité,, l'une des entreprises mondiales de sécurité informatique de référence, publie son Global Threat Index dans lequel elle identifie les 10 plus grandes menaces. Parmi elles, l'arrivée d'un petit nouveau : Emotet, un cheval de Troie bancaire avancé, autonome et modulaire qui a tenté de profiter de divers événements commerciaux, comme Thanksgiving notamment.Le premier de la liste est un cryptominier,, qui a touché 24 % des organisations mondiales au cours des douze derniers mois (un peu plus de 14 % en novembre et 17 % en France). Celui-ci profite du fait que vous visitiez une page Web pour effectuer l'extraction de la cryptomonnaie Monero. Dans le détail, le JavaScript implanté utilise les ressources des utilisateurs finaux pouret provoquer un crash du système.Le second,, est encore un cryptominier. Cette fois, il utilise l'énergie du processeur ou du GPU de l'internaute pour du. Il ajouteà la blockchain en libérant de nouvelles devises. Implanté sur des pages Web, c'est un concurrent direct de Coinhive.Le bot modulaire, lui, est utilisé comme porte dérobée pour diffuser desà des hôtes qui se trouvent être déjà infectés. Détecté pour la première fois en 2011, il peut être modifié pour créer différents types de botnets.Le quatrième malware,, prend la forme d'une campagne de publicité à grande échelle. Il est utilisé pour diffuser divers sites internet et ainsi établir des escroqueries, des logiciels de rançon, des logiciels publicitaires ou des kits d'exploitation de vulnérabilité. Mais ce n'est pas tout, puisqu'il peut s'attaqueret à différentes plateformes. Roughted peut aussi se jouer de votre bloqueur de publicités.Le cinquième,, est un ver informatique basé sur un IRC (un protocole de chat sur Internet) assez pervers, qui permet l'exécution de code à distance, mais aussivers un système déjà touché.Dans le reste de ce top 10, dont l'intégralité peut être consultée sur le blog de Check Point , on retrouve à la 7e place un cheval de Troie,. Celui-ci, qui sévit sur Windows, exploite les failles de l'OS pour, comme des mots de passe, ce qui lui permet de prendre le contrôle des ordinateurs touchés, qui forment ensuite un réseau utilisé par les hackers.Sur mobile,étaient les trois virus les plus courants au mois de novembre. Triada, qui passe par Android, donne aux malwares téléchargés le statut de super-utilisateur pour les aider à mieux s'intégrer aux processus du système. Le malware Hiddad affiche des publicités et peut aussi accéder aux données de sécurité essentielles du mobile. Enfin, le cheval de Troie bancaire Lokibot est un voleur d'informations qui peut aussi se transformer en ransomware, en verrouillant le smartphone.