Cette DLL est conçue pour injecter un malware connu sous le nom de Lumma Stealer. Ce logiciel malveillant collecte des informations sensibles sur la machine infectée, telles que les identifiants enregistrés dans les navigateurs, les portefeuilles de cryptomonnaie ou d’autres données confidentielles.

Lumma Stealer, si ce nom de vous est pas étranger, c'est parce que Microsoft et Europol se sont récemment associés pour lui barrer la route en menant une vaste opération internationale pour s'emparer d'une partie de son infrastructure. Le mois dernier, nous apprenions que plus de 1 500 joueurs de Minecraft avaient été victimes d'un malware contenu dans de faux mods distribués via GitHub.

Le malware semble cependant toujours actif. La bonne nouvelle, c'est qu'il est désormais bien connu des éditeurs de logiciels antivirus