Le monde du gaming, et les amateurs de Minecraft en font l'expérience, n'échappe pas aux appétits des cybercriminels les plus rusés. Check Point Research vient de dévoiler une vaste campagne d'infection orchestrée via de faux mods Minecraft distribués sur GitHub, qui exploite une communauté où 65% des joueurs ont moins de 21 ans. L'opération, sophistiquée, déploie une chaîne malveillante en trois étapes dans le but de dérober les mots de passe, portefeuilles crypto et données sensibles des gamers.