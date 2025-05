Et le butin était conséquent. On retrouve aussi bien des mots de passe, des coordonnées bancaires que des portefeuilles de cryptomonnaies. Tout y passait. Avec Lumma, des écoles ont été rançonnées, des comptes en banque siphonnés, et des services essentiels lourdement perturbés. Le logiciel était conçu pour être facile à distribuer, difficile à détecter et même capable de contourner certaines mesures de sécurité, un vrai cauchemar pour les victimes et les experts.