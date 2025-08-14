À l’approche de la rentrée, sécuriser ses appareils n’a jamais été aussi crucial. Les éditeurs d’antivirus cassent les prix sur leurs solutions premium, offrant jusqu’à -60 % de réduction. Que vous soyez sur PC, Mac ou mobile, voici les meilleures offres pour protéger vos données et naviguer sereinement en 2025.
La rentrée approche et avec elle, le besoin de sécuriser vos appareils. Les éditeurs spécialisés cassent les prix sur les solutions de cybersécurité les plus réputées. Bitdefender, Norton ou encore Intego proposent des réductions allant jusqu’à -60 %, de quoi équiper PC, Mac et smartphones sans se ruiner. Voici notre sélection des meilleures offres du moment.
TOP 3 des antivirus PC & Mac pour se protéger contre les cyberattaques:
- Bitdefender Total Security à 39,99 € au lieu de 94,99 €
- Norton AntiVirus Plus à 19,99 € au lieu de 39,99 €
- Intego Mac Internet Security à 19,99 € la 1ʳᵉ année au lieu de 49,99 €
Bitdefender, le coup de cœur de la rédaction
Bitdefender Total Security s’impose comme l’une des solutions de sécurité les plus performantes du marché. Dans nos tests, il a affiché un taux de détection quasi parfait et une excellente capacité à bloquer les menaces en temps réel sans ralentir le système.
Son interface claire rend la gestion de la sécurité simple, même pour les débutants, tandis que ses nombreuses fonctionnalités – comme le VPN intégré, l’anti-ransomware, le pare-feu avancé et le contrôle parental en font un choix idéal pour les familles comme pour les pros.
Le tout est compatible avec Windows, macOS, Android et iOS, ce qui permet de protéger l’ensemble de ses appareils avec un seul abonnement. En plus, l’offre actuelle à 39,99 € au lieu de 94,99 € rend cette suite haut de gamme particulièrement abordable pour la rentrée.
- moodEssai 30 jours
- devices3 à 10 appareils
- phishingAnti-phishing inclus
- local_atmAnti-ransomware inclus
- groupsContrôle parental inclus
Bitdefender continue sur la lancée des versions précédentes avec une efficacité toujours à toute épreuve. Pour détecter et bloquer tout type de menace provenant d'Internet, la suite fait un sans faute. Aucun faux positif n'est à signaler, et elle n'a pas d'impact significatif sur les performances de Windows. Le logiciel protège votre ordinateur sans faille, donc. La suite de Bitdefender est aussi disponible sur macOS, IOS et Android.
- Excellent rapport fonctionnalités/prix de l'abonnement
- Efficacité sans faille du service
- Impact léger sur les performances
- Très simple à administrer depuis la console web
- Une interface un peu trop grand public
Norton AntiVirus Plus : une défense familiale complète et intuitive
Norton AntiVirus Plus incarne l’équilibre parfait entre efficacité, simplicité et fonctionnalités utiles pour toute la famille. Avec une interface fluide qui simplifie la navigation, cette solution prend en charge la protection en temps réel contre les virus, malwares et tentatives de phishing, sans alourdir le système. L’éditeur a enrichi récemment sa suite de sécurité avec des modules repensés, notamment un navigateur sécurisé amélioré, une protection anti-pishing plus précise, ainsi qu’un outil brillant nommé Genie Scam Protection, capable d’identifier automatiquement les messages frauduleux (mail, SMS ou messagerie instantanée).
- moodPas d'essai gratuit
- devices5 appareils
- local_atmAnti-ransomware inclus
- groupsContrôle parental inclus
Polyvalente, la suite s'accompagne également d’un VPN illimité, d’un gestionnaire de mots de passe, d’un pare-feu intelligent et d’un espace de stockage cloud (de quelques Go à plusieurs dizaines selon l’offre). Norton propose ainsi une protection globale, sans laisser de zone d’ombre, tout en bénéficiant d’un impact réduit sur les performances des appareils. Une solution sécurisante, pratique à configurer et rapide à adopter – parfaite pour la rentrée, surtout au prix proposé actuellement.
Intego Mac Internet Security : la référence macOS pour une protection sur-mesure
Spécialement conçu pour macOS, Intego Mac Internet Security X9 se distingue comme l’un des antivirus les plus adaptés à l’écosystème Apple. Conçu de A à Z pour les utilisateurs de Mac, il combine VirusBarrier, un moteur antivirus en temps réel capable de détecter aussi bien les malwares spécifiques à macOS que ceux provenant d'autres plateformes, et NetBarrier, un pare-feu bidirectionnel intelligent qui protège votre Mac des intrusions et des applications malveillantes.
- moodVersion gratuite limitée
- devices1 à 5 appareils
- phishingAnti-phishing inclus
- local_atmAnti-ransomware inclus
- groupsContrôle parental inclus
Intego brille également par ses outils complémentaires : Mac Washing Machine désencombre et optimise votre système, tandis que ContentBarrier offre un contrôle parental complet – parfait pour sécuriser le Mac familial du regard des enfants. Testé par les laboratoires indépendants comme AV-Test ou AV-Comparatives, Intego recueille d’excellentes notes en détection de malwares sur Mac. En prime, son interface intuitive assure une prise en main rapide et fluide, sans alourdir la machine, ce qui en fait une solution idéale pour qui souhaite allier performance et tranquillité d’esprit.
Pourquoi utiliser un antivirus en 2025 ?
En 2025, les menaces informatiques ne cessent d’évoluer. Ransomwares, attaques de phishing ultra-ciblées, spywares indétectables… Les cybercriminels redoublent d’ingéniosité pour exploiter la moindre faille. Si Windows et macOS intègrent désormais des protections natives, elles ne suffisent plus face à des attaques sophistiquées. Les antivirus modernes offrent bien plus qu’un simple scan de fichiers : protection web en temps réel, bouclier anti-ransomware, détection comportementale, VPN intégré et même contrôle parental.
Dans un contexte où nos appareils sont connectés en permanence et contiennent données personnelles, accès bancaires et documents professionnels, investir dans une solution complète est devenu essentiel. Les antivirus premium, comme ceux en promotion actuellement, couvrent l’ensemble de vos appareils, du PC au smartphone, avec une interface simplifiée et des mises à jour automatiques. C’est un petit investissement qui peut éviter des pertes financières importantes et protéger votre vie privée au quotidien.
Protéger son Mac est-il vraiment nécessaire ?
Longtemps considéré comme épargné, macOS attire désormais de plus en plus de cybercriminels. Avec la montée en popularité des MacBook et iMac, les attaques ciblant les utilisateurs Apple se sont multipliées : chevaux de Troie, adwares, malwares exploitant des failles du système ou encore phishing imitant parfaitement l’interface Apple.
De plus, si un Mac peut sembler plus sécurisé grâce à ses restrictions système, il n’est pas immunisé contre les menaces en ligne comme les faux sites, les arnaques aux identifiants Apple ID ou les tentatives d’escroquerie bancaire. Utiliser un antivirus dédié comme Intego Mac Internet Security permet non seulement de bloquer ces menaces, mais aussi de protéger votre réseau domestique grâce à un pare-feu intelligent. En 2025, protéger son Mac n’est plus une option mais une nécessité, surtout si vous utilisez vos appareils pour travailler, gérer vos finances ou stocker des informations sensibles.
Comment bien choisir son antivirus en fonction de ses besoins ?
Le choix d’un antivirus dépend de votre profil et de votre usage. Si vous cherchez une protection globale pour plusieurs appareils, optez pour une suite complète comme Bitdefender Total Security ou Norton 360 (version étendue de Norton AntiVirus Plus). Les utilisateurs de Mac trouveront un intérêt particulier dans des solutions dédiées comme Intego, optimisées pour les performances et la compatibilité macOS.
Les critères clés à considérer sont : le nombre d’appareils protégés, la présence d’un VPN, le contrôle parental, les outils anti-phishing et anti-ransomware, la légèreté du logiciel et sa facilité d’utilisation. Un autre point important : la fréquence et la rapidité des mises à jour, essentielles pour contrer les nouvelles menaces. Enfin, privilégiez un éditeur reconnu, avec un support client réactif, afin de bénéficier d’une assistance en cas de problème.