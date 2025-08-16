CVE-2025-53731 et CVE-2025-53740 proviennent de problèmes de mémoire appelés « use-after-free ». Ces erreurs permettent à un attaquant d’injecter du code dans l’ordinateur ciblé. Le score CVSS atteint 8,4.

Même passif, l'utilisateur est coupable malgré lui. Pas de clic, pas d’ouverture de fichier. Un simple aperçu du document dans le volet de prévisualisation suffit pour que le code malveillant s’exécute. Les gestes de prudence habituels perdent de leur efficacité.

Les éditions touchées sont nombreuses. Office 2016, Office 2019, LTSC 2021, LTSC 2024 et Microsoft 365 Apps. Les architectures 32 et 64 bits. La même pour les versions Mac LTSC 2021 et 2024. Des millions de postes, personnels et professionnels, sont potentiellement exposés. Certains ordinateurs affichent le volet de prévisualisation par défaut, ce qui simplifie le déclenchement de l’attaque.

Détail important, même sans clic de l’utilisateur, l’exploit peut s’activer. C’est la particularité de ces failles : elles se propagent via un simple affichage et exploitent une fonction standard du logiciel.