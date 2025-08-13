Dans les versions antérieures à la 25.01, 7-Zip suit les liens symboliques présents dans une archive comme s’il s’agissait de chemins de dossiers standards. Cette mécanique offre à un pirate la possibilité rediriger les fichiers extraits vers des répertoires système stratégiques. L’utilisateur croit manipuler des documents inoffensifs alors que l’archive insère des scripts ou remplace des fichiers essentiels. Landon précise que 7-Zip affiche le chemin des fichiers avant de résoudre les liens symboliques, un fonctionnement qui occulte leur destination réelle.

Sous Linux, la manipulation se déroule sans obstacle technique. Un fichier compressé au format ZIP, TAR, 7Z ou RAR récupéré sur internet ou par messagerie peut déposer directement du contenu dans des espaces sensibles. Les effets vont du blocage d’un service jusqu’à la prise de contrôle complète de la machine.

Sous Windows, l’attaque devient possible si l’extraction est effectuée avec des droits élevés ou sur une machine configurée pour le développement. Dans cette situation, aucun verrou logiciel n’empêche l’ajout ou la modification de fichiers dans des répertoires comme Program Files ou Windows System.