Le mode opératoire de l'attaque est particulièrement astucieux. Des pirates concoctent une archive piégée, au format .RAR ou .ZIP, contenant à la fois un fichier d'apparence légitime (un document PDF ou une image) et un dossier portant exactement le même nom. Lorsqu'un utilisateur tente d'ouvrir le fichier anodin, la vulnérabilité est déclenchée, exécutant en arrière-plan un script malveillant sans que la victime ne s'en aperçoive.

Cette méthode d'ingénierie sociale est d'autant plus efficace qu'elle s'appuie sur la confiance de l'utilisateur envers un outil qu'il emploie au quotidien. Selon le rapport du Group-IB à l'origine de la découverte, ces attaques circulent depuis au moins avril 2023. Les premières cibles identifiées sont des forums de discussion dédiés au trading et aux cryptomonnaies, où les pirates partagent ces archives piégées pour diffuser des logiciels malveillants, notamment des chevaux de Troie d'accès à distance (Remote Access Trojans ou RATs).